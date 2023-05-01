Spire Global Lønninger

Spire Global's løn spænder fra $94,186 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $166,165 for en Teknisk Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Spire Global . Sidst opdateret: 9/19/2025