Virksomhedsoversigt
Spiral Scout
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Spiral Scout Lønninger

Spiral Scout's løn spænder fra $59,405 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $107,185 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Spiral Scout. Sidst opdateret: 9/19/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Forretningsanalytiker
$59.4K
Projektleder
$61.5K
Software Ingeniør
$107K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Spiral Scout er Software Ingeniør at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $107,185. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Spiral Scout er $61,511.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Spiral Scout

Relaterede virksomheder

  • Microsoft
  • Google
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Flipkart
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer