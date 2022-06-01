Virksomhedsoversigt
SPINS
SPINS Lønninger

SPINS's løn spænder fra $54,725 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $201,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos SPINS. Sidst opdateret: 9/19/2025

$160K

Produktleder
Median $120K
Dataanalytiker
$54.7K
Finansanalytiker
$84.1K

Software Ingeniør
$91.8K
Software Engineering Leder
$201K
OSS

