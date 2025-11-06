Virksomhedsoversigt
Solera
Solera Softwareingeniør Lønninger i Greater Bengaluru

Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Greater Bengaluru hos Solera udgør i alt ₹2.49M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Solera's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
Solera
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per år
₹2.49M
Niveau
Principal Engineer
Grundløn
₹2.49M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Solera?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Solera in Greater Bengaluru ligger på en årlig samlet kompensation på ₹4,054,388. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Solera for Softwareingeniør rollen in Greater Bengaluru er ₹2,490,772.

