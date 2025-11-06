Softwareingeniør kompensation in Warsaw Metropolitan Area hos SoftServe spænder fra PLN 140K pr. year for L2 til PLN 272K pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Warsaw Metropolitan Area udgør i alt PLN 265K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for SoftServe's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
