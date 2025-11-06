Softwareingeniør kompensation in Krakow Metropolitan Area hos SoftServe spænder fra PLN 191K pr. year for L2 til PLN 309K pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Krakow Metropolitan Area udgør i alt PLN 246K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for SoftServe's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inkluderede StillingerIndsend Ny Stilling