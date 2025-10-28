Virksomhedsoversigt
Softeq
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
Softeq Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Poland hos Softeq udgør i alt PLN 214K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Softeq's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Median Pakke
company icon
Softeq
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per år
PLN 214K
Niveau
-
Grundløn
PLN 214K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År i virksomheden
5 År
Års erfaring
10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Softeq?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Bidrag

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Softeq in Poland ligger på en årlig samlet kompensation på PLN 265,392. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Softeq for Softwareingeniør rollen in Poland er PLN 185,774.

