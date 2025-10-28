Virksomhedsoversigt
Softeq
Softeq Forretningsanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Forretningsanalytiker kompensationspakke in Poland hos Softeq udgør i alt PLN 221K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Softeq's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Median Pakke
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Total per år
PLN 221K
Niveau
Senior
Grundløn
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År i virksomheden
5 År
Års erfaring
8 År
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsanalytiker hos Softeq in Poland ligger på en årlig samlet kompensation på PLN 306,675. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Softeq for Forretningsanalytiker rollen in Poland er PLN 221,160.

