Dataanalytiker kompensation in France hos Societe Generale spænder fra €41.4K pr. year for L1 til €31.2K pr. year for L3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in France udgør i alt €44.6K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Societe Generale's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L1
€41.4K
€38.6K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.2K
€29.5K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
