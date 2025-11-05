Virksomhedsoversigt
Snap
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Softwareingeniørmanager

  • Alle Softwareingeniørmanager Lønninger

  • San Francisco Bay Area

Snap Softwareingeniørmanager Lønninger i San Francisco Bay Area

Softwareingeniørmanager kompensation in San Francisco Bay Area hos Snap spænder fra $640K pr. year for L6 til $883K pr. year for L7. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in San Francisco Bay Area udgør i alt $680K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Snap's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$640K
$270K
$357K
$13.2K
L7
$883K
$325K
$547K
$11.7K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Se 1 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (8.33% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (2.77% månedligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (2.77% månedligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (2.77% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÅR 1

33%

ÅR 2

13%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 54% optjenes i 1st-ÅR (4.50% månedligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (2.75% månedligt)

  • 13% optjenes i 3rd-ÅR (1.08% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Softwareingeniørmanager tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniørmanager hos Snap in San Francisco Bay Area ligger på en årlig samlet kompensation på $910,750. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Snap for Softwareingeniørmanager rollen in San Francisco Bay Area er $660,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Snap

Relaterede virksomheder

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer