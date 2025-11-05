Snap Softwareingeniør Lønninger i Greater Seattle Area

Softwareingeniør kompensation in Greater Seattle Area hos Snap spænder fra $201K pr. year for L3 til $690K pr. year for L7. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Seattle Area udgør i alt $430K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Snap's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Niveau Navn Total Grundløn Aktier (/yr) Bonus L3 Software Engineer ( Entry Level ) $201K $141K $55.5K $4.7K L4 $394K $197K $195K $2K L5 $580K $258K $302K $19.1K L6 Staff Software Engineer $678K $278K $386K $14K Se 4 Flere Niveauer

Optjeningsplan Primær Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 100 % ÅR 1 Aktietype RSU Hos Snap er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan: 100 % optjenes i 1st - ÅR ( 8.33 % månedligt ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % ÅR 1 33.3 % ÅR 2 33.3 % ÅR 3 Aktietype RSU Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan: 33.3 % optjenes i 1st - ÅR ( 2.77 % månedligt )

33.3 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.77 % månedligt )

33.3 % optjenes i 3rd - ÅR ( 2.77 % månedligt ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Snap er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedligt ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % ÅR 1 33 % ÅR 2 13 % ÅR 3 Aktietype RSU Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan: 54 % optjenes i 1st - ÅR ( 4.50 % månedligt )

33 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.75 % månedligt )

13 % optjenes i 3rd - ÅR ( 1.08 % månedligt ) Monthly vesting, no 1 year cliff

