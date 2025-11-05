Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Salg kompensationspakke in United Kingdom hos Snap udgør i alt £110K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Snap's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
Total per år
£76.7K
Niveau
L4
Grundløn
£67.3K
Stock (/yr)
£9.4K
Bonus
£0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
8 År
Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (8.33% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (2.77% månedligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (2.77% månedligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (2.77% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÅR 1

33%

ÅR 2

13%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 54% optjenes i 1st-ÅR (4.50% månedligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (2.75% månedligt)

  • 13% optjenes i 3rd-ÅR (1.08% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Account Executive

Account Manager

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salg hos Snap in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £202,156. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Snap for Salg rollen in United Kingdom er £76,718.

