Produktmanager kompensation in United Kingdom hos Snap spænder fra £171K pr. year for L4 til £325K pr. year for L6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United Kingdom udgør i alt £189K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Snap's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£159K
£147K
£19.2K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
100%
ÅR 1
Hos Snap er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:
100% optjenes i 1st-ÅR (8.33% månedligt)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (2.77% månedligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (2.77% månedligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (2.77% månedligt)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Snap er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ÅR 1
33%
ÅR 2
13%
ÅR 3
Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
54% optjenes i 1st-ÅR (4.50% månedligt)
33% optjenes i 2nd-ÅR (2.75% månedligt)
13% optjenes i 3rd-ÅR (1.08% månedligt)
Monthly vesting, no 1 year cliff