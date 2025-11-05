Virksomhedsoversigt
Snap
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataanalytiker

  • Alle Dataanalytiker Lønninger

  • Greater Los Angeles Area

Snap Dataanalytiker Lønninger i Greater Los Angeles Area

Den gennemsnitlige Dataanalytiker samlede kompensation in Greater Los Angeles Area hos Snap spænder fra $130K til $190K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Snap's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$150K - $171K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$130K$150K$171K$190K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 2 flere Dataanalytiker indberetningers hos Snap for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (8.33% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (2.77% månedligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (2.77% månedligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (2.77% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÅR 1

33%

ÅR 2

13%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 54% optjenes i 1st-ÅR (4.50% månedligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (2.75% månedligt)

  • 13% optjenes i 3rd-ÅR (1.08% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Dataanalytiker tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos Snap in Greater Los Angeles Area ligger på en årlig samlet kompensation på $189,980. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Snap for Dataanalytiker rollen in Greater Los Angeles Area er $130,410.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Snap

Relaterede virksomheder

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer