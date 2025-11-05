Softwareingeniør kompensation in United Kingdom hos Smartsheet spænder fra £63.1K pr. year for SE I til £160K pr. year for Senior SE II. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United Kingdom udgør i alt £82.1K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Smartsheet's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
SE I
£63.1K
£49.2K
£9.7K
£4.2K
SE II
£74.9K
£53K
£18K
£3.8K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)
33% optjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)
34% optjenes i 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)
