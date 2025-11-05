Virksomhedsoversigt
Smartsheet
  • Lønninger
  • Softwareingeniør

  • Alle Softwareingeniør Lønninger

  • Greater London Area

Smartsheet Softwareingeniør Lønninger i Greater London Area

Softwareingeniør kompensation in Greater London Area hos Smartsheet spænder fra £63.1K pr. year for SE I til £77.5K pr. year for SE II. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater London Area udgør i alt £63.9K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Smartsheet's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
SE I
(Entry Level)
£63.1K
£49.2K
£9.7K
£4.2K
SE II
£77.5K
£56.5K
£18.4K
£2.6K
Senior SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior SE II
£ --
£ --
£ --
£ --
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 34% optjenes i 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)



Inkluderede Stillinger

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Smartsheet in Greater London Area ligger på en årlig samlet kompensation på £93,901. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Smartsheet for Softwareingeniør rollen in Greater London Area er £67,121.

Andre ressourcer