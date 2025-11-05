Virksomhedsoversigt
Smartsheet
Smartsheet Softwareingeniør Lønninger i Greater Houston Area

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Smartsheet's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Seneste Lønindsendelser
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 34% optjenes i 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)



Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Smartsheet in Greater Houston Area ligger på en årlig samlet kompensation på $427,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Smartsheet for Softwareingeniør rollen in Greater Houston Area er $208,000.

