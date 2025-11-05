Virksomhedsoversigt
Smartsheet Softwareingeniør Lønninger i Greater Bengaluru

Softwareingeniør kompensation in Greater Bengaluru hos Smartsheet udgør i alt ₹5.48M pr. year for Senior SE I. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Bengaluru udgør i alt ₹5.08M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Smartsheet's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
SE I
(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Se 2 Flere Niveauer
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 34% optjenes i 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)



