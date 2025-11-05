Softwareingeniør kompensation in Greater Bengaluru hos Smartsheet udgør i alt ₹5.48M pr. year for Senior SE I. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Bengaluru udgør i alt ₹5.08M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Smartsheet's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
SE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)
33% optjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)
34% optjenes i 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)
