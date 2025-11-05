Virksomhedsoversigt
Smartsheet
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataanalytiker

  • Alle Dataanalytiker Lønninger

  • Greater Seattle Area

Smartsheet Dataanalytiker Lønninger i Greater Seattle Area

Den gennemsnitlige Dataanalytiker kompensationspakke in Greater Seattle Area hos Smartsheet udgør i alt $160K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Smartsheet's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Smartsheet
Data Scientist
Bellevue, WA
Total per år
$160K
Niveau
Senior
Grundløn
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 34% optjenes i 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Dataanalytiker tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos Smartsheet in Greater Seattle Area ligger på en årlig samlet kompensation på $275,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Smartsheet for Dataanalytiker rollen in Greater Seattle Area er $161,500.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Smartsheet

Relaterede virksomheder

  • Verily
  • CrowdStrike
  • Fastly
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer