Skydio
Skydio Rekrutterer Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gennemsnitlige Rekrutterer kompensationspakke in San Francisco Bay Area hos Skydio udgør i alt $135K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Skydio's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Skydio
Recruiter
San Mateo, CA
Total per år
$135K
Niveau
L3
Grundløn
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
5 År
Års erfaring
5 År
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Skydio er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Rekrutterer hos Skydio in San Francisco Bay Area ligger på en årlig samlet kompensation på $235,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Skydio for Rekrutterer rollen in San Francisco Bay Area er $145,620.

Andre ressourcer