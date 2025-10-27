Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Cybersikkerhedsanalytiker kompensationspakke hos SIX udgør i alt CHF 85.2K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for SIX's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Median Pakke
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total per år
CHF 85.2K
Niveau
hidden
Grundløn
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.3K
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos SIX?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Bidrag

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Cybersikkerhedsanalytiker hos SIX ligger på en årlig samlet kompensation på CHF 136,143. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos SIX for Cybersikkerhedsanalytiker rollen er CHF 85,193.

