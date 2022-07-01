Virksomhedsoversigt
Silverline
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Silverline Lønninger

Silverline's løn spænder fra $66,658 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $184,075 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Silverline. Sidst opdateret: 9/2/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Forretningsanalytiker
$88.9K
Software Ingeniør
$66.7K
Løsningsarkitekt
$184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

The highest paying role reported at Silverline is Løsningsarkitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $184,075. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Silverline is $88,933.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Silverline

Relaterede virksomheder

  • CNSI
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • SoftServe
  • Nagarro
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer