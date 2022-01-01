Virksomhedskatalog
Silicon Labs
Silicon Labs Lønninger

Silicon Labss løninterval spænder fra $50,868 i total kompensation årligt for en Software Engineering Leder i den nedre ende til $301,500 for en Teknisk programleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Silicon Labs. Sidst opdateret: 8/25/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $135K
Hardwareingeniør
Median $150K

ASIC-ingeniør

Forretningsudvikling
$194K

IT-specialist
$94.5K
Produktdesigner
$89.7K
Produktchef
$146K
Projektleder
$221K
Salg
$102K
Cybersikkerhedsanalytiker
$165K
Software Engineering Leder
$50.9K
Teknisk programleder
$302K
Vesting-plan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Silicon Labs er RSUs underlagt en 3-årig vesting-plan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 3rd-ÅR (33.00% årligt)

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Silicon Labs er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $301,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Silicon Labs er $145,725.

