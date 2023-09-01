Sigma Software Lønninger

Sigma Softwares løninterval spænder fra $8,358 i total kompensation årligt for en Rekrutteringskonsulent i den nedre ende til $89,550 for en Civilingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Sigma Software . Sidst opdateret: 8/22/2025