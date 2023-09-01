Virksomhedskatalog
Sigma Software
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Sigma Software Lønninger

Sigma Softwares løninterval spænder fra $8,358 i total kompensation årligt for en Rekrutteringskonsulent i den nedre ende til $89,550 for en Civilingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Sigma Software. Sidst opdateret: 8/22/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $79.9K

Backend softwareingeniør

Civilingeniør
$89.6K
Produktchef
$72.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Rekrutteringskonsulent
$8.4K
Løsningsarkitekt
$62.4K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Sigma Software gemeldet wurde, ist Civilingeniør at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $89,550. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Sigma Software gemeldet wurde, beträgt $72,360.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Sigma Software

Relaterede virksomheder

  • Square
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Facebook
  • Google
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer