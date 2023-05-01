Sight Machine Lønninger

Sight Machines løninterval spænder fra $137,685 i total kompensation årligt for en Løsningsarkitekt i den nedre ende til $205,800 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Sight Machine . Sidst opdateret: 8/22/2025