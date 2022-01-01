SiFive Lønninger

SiFives løninterval spænder fra $61,777 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $198,990 for en Elektroteknisk ingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos SiFive . Sidst opdateret: 8/22/2025