Virksomhedskatalog
SiFive
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

SiFive Lønninger

SiFives løninterval spænder fra $61,777 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $198,990 for en Elektroteknisk ingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos SiFive. Sidst opdateret: 8/22/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Hardwareingeniør
Median $79K
Softwareingeniør
Median $61.8K
Elektroteknisk ingeniør
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Teknisk forfatter
$92.5K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos SiFive er Options underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi fællesskabet for at interagere med medarbejdere fra forskellige virksomheder, få karrierevejledning og mere.

Besøg Nu!

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos SiFive er Elektroteknisk ingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $198,990. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos SiFive er $85,747.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for SiFive

Relaterede virksomheder

  • Mastercard
  • Jumio
  • DroneDeploy
  • Onit
  • Veritas Technologies
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer