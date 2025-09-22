Virksomhedsoversigt
Sidecar Health
Sidecar Health Software Ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in United States hos Sidecar Health udgør i alt $160K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Sidecar Health's samlede kompensationspakker.

Median Pakke
company icon
Sidecar Health
Software Engineer
hidden
Total per år
$160K
Niveau
hidden
Grundløn
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Sidecar Health?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Bidrag

OSS

Sidecar Health in United StatesSoftware Ingeniør最高薪酬方案，年度總薪酬為$182,500。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Sidecar HealthSoftware Ingeniør職位 in United States年度總薪酬中位數為$158,000。

