Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in United States hos SICK udgør i alt $141K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for SICK's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
SICK
Software Engineer
Minneapolis, MN
Total per år
$141K
Niveau
L2
Grundløn
$133K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$7.5K
År i virksomheden
0-1 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos SICK?

$160K

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Software Ingeniør på SICK in United States ligger på en årlig total ersättning på $155,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SICK för Software Ingeniør rollen in United States är $139,000.

