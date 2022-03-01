Shopmonkey Lønninger

Shopmonkey's løn spænder fra $120,600 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $299,088 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Shopmonkey . Sidst opdateret: 9/19/2025