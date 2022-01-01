Virksomhedsoversigt
Shopee
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Shopee Lønninger

Shopee's løn spænder fra $13,594 i samlet kompensation om året for en Forretningsudvikling i den lave ende til $231,746 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Shopee. Sidst opdateret: 9/19/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend Softwareingeniør

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Ingeniør

Produktions Softwareingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

AI Ingeniør

Produktleder
Median $74.9K
Dataanalytiker
Median $57K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Forretningsanalytiker
Median $75.8K
Forretningsudvikling
Median $13.6K
Data Scientist
Median $91.2K
Produktdesigner
Median $49.1K
Teknisk Programleder
Median $74.8K

Teknisk Projekt Manager

Human Resources
Median $54.8K
Finansanalytiker
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Projektleder
Median $38.7K
Rekrutterer
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Revisor
$49.8K
Forretningsdrift
$46.9K
Forretningsdriftsleder
$44.7K
Geologisk Ingeniør
$174K
Grafisk Designer
$71.2K
IT-teknolog
$44.2K
Juridisk
$98K
Salg
$41.3K
Software Engineering Leder
$225K
UX Researcher
$102K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Shopee er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Shopee er Software Ingeniør at the Senior Expert Software Engineer level med en årlig samlet kompensation på $231,746. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Shopee er $70,340.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Shopee

Relaterede virksomheder

  • Latham & Watkins
  • Virgin
  • Fresenius
  • Vanguard
  • Northwestern Mutual
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer