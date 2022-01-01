Shopee Lønninger

Shopee's løn spænder fra $13,594 i samlet kompensation om året for en Forretningsudvikling i den lave ende til $231,746 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Shopee . Sidst opdateret: 9/19/2025