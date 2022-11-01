Virksomhedsoversigt
ShopBack
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

ShopBack Lønninger

ShopBack's løn spænder fra $15,900 i samlet kompensation om året for en UX Researcher i den lave ende til $388,746 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ShopBack. Sidst opdateret: 9/19/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $54.4K
Produktleder
Median $120K
Forretningsanalytiker
$44.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Forretningsudvikling
$50.7K
Marketing
$49K
Produktdesigner
$74.4K
Software Engineering Leder
$389K
UX Researcher
$15.9K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

5%

ÅR 1

25%

ÅR 2

70%

ÅR 3

Hos ShopBack er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 5% optjenes i 1st-ÅR (5.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 70% optjenes i 3rd-ÅR (70.00% årligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos ShopBack er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $388,746. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ShopBack er $52,503.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for ShopBack

Relaterede virksomheder

  • Square
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Google
  • Apple
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer