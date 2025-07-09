Shiprocket Lønninger

Shiprocket's løn spænder fra $6,676 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $65,083 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Shiprocket . Sidst opdateret: 9/18/2025