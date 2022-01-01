Virksomhedsoversigt
Shippo
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Shippo Lønninger

Shippo's løn spænder fra $94,525 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $326,360 for en Forretningsdrift i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Shippo. Sidst opdateret: 9/18/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $180K

Backend Softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $220K
Forretningsdrift
$326K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Forretningsdriftsleder
$198K
Juridisk
$171K
Produktdesigner
$196K
Produktleder
$196K
Rekrutterer
$94.5K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Shippo er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Shippo er Forretningsdrift at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $326,360. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Shippo er $196,015.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Shippo

Relaterede virksomheder

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer