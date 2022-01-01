Shield AI Lønninger

Shield AI's løn spænder fra $100,000 i samlet kompensation om året for en Hardware Ingeniør i den lave ende til $391,950 for en Forretningsdriftsleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Shield AI . Sidst opdateret: 10/14/2025