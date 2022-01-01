Shield AI Lønninger

Shield AI's løn spænder fra $100,000 i samlet kompensation om året for en Hardware Ingeniør i den lave ende til $391,950 for en Forretningsdriftsleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Shield AI. Sidst opdateret: 10/14/2025
What do Product Managers even do?
Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Shield AI er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.