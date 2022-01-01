Shield AI Lønninger

Virksomhedsoversigt
Shield AI's løn spænder fra $100,000 i samlet kompensation om året for en Hardware Ingeniør i den lave ende til $391,950 for en Forretningsdriftsleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Shield AI. Sidst opdateret: 10/14/2025

$160K

Software Ingeniør
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Hardware Ingeniør
Median $100K
Software Engineering Leder
Median $289K

Rumfartsingeniør
$166K
Forretningsdriftsleder
$392K
Forretningsudvikling
$130K
Data Scientist
$382K
Maskiningeniør
$105K
Produktleder
$182K
Rekrutterer
$161K
Teknisk Programleder
$182K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Shield AI er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Shield AI er Forretningsdriftsleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $391,950. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Shield AI er $165,408.

