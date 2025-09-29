Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Samlede Belønninger samlede kompensation in United States hos ServiceTitan spænder fra $179K til $244K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ServiceTitan's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$192K - $231K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$179K$192K$231K$244K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos ServiceTitan er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Andre ressourcer