Den gennemsnitlige Forretningsanalytiker samlede kompensation in United States hos ServiceTitan spænder fra $118K til $161K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ServiceTitan's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$127K - $151K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$118K$127K$151K$161K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos ServiceTitan er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

The highest paying salary package reported for a Forretningsanalytiker at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $161,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the Forretningsanalytiker role in United States is $117,600.

