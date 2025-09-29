Salgsingeniør kompensation in United States hos ServiceNow spænder fra $112K pr. year for IC1 til $194K pr. year for IC3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $138K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ServiceNow's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
IC1
$97.5K
$83.8K
$0
$13.8K
IC2
$128K
$111K
$0
$17K
IC3
$169K
$138K
$17.4K
$12.8K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
