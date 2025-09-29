Virksomhedsoversigt
ServiceNow
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Human Resources

  • Alle Human Resources Lønninger

ServiceNow Human Resources Lønninger

Den gennemsnitlige Human Resources samlede kompensation in United States hos ServiceNow spænder fra $215K til $306K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ServiceNow's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$245K - $290K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$215K$245K$290K$306K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 2 flere Human Resources indberetningers hos ServiceNow for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Human Resources tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

ServiceNow in United StatesのHuman Resourcesで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$305,900です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
ServiceNowのHuman Resources職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$215,460です。

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for ServiceNow

Relaterede virksomheder

  • Medallia
  • FICO
  • Equinix
  • Cyngn
  • Microsoft
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer