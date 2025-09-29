Virksomhedsoversigt
ServiceNow
ServiceNow Stabschef Lønninger

Den gennemsnitlige Stabschef samlede kompensation in India hos ServiceNow spænder fra ₹7.35M til ₹10.03M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ServiceNow's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹7.87M - ₹9.51M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹7.35M₹7.87M₹9.51M₹10.03M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

₹13.95M

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på ₹2.61M+ (nogle gange ₹26.15M+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Stabschef hos ServiceNow in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹10,032,707. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ServiceNow for Stabschef rollen in India er ₹7,351,552.

Andre ressourcer