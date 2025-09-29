Virksomhedsoversigt
ServiceNow
ServiceNow Forretningsanalytiker Lønninger

Sidst opdateret: 9/29/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹2.77M - ₹3.16M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹2.45M₹2.77M₹3.16M₹3.48M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

₹13.95M

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på ₹2.61M+ (nogle gange ₹26.15M+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

OSS

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Forretningsanalytiker tại ServiceNow in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹3,479,826. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ServiceNow cho vị trí Forretningsanalytiker in India là ₹2,447,674.

