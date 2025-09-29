Virksomhedsoversigt
Servian
Servian Løsningsarkitekt Lønninger

Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt kompensationspakke in Australia hos Servian udgør i alt A$156K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Servian's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Total per år
A$156K
Niveau
L3
Grundløn
A$156K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
11 År
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Løsningsarkitekt hos Servian in Australia ligger på en årlig samlet kompensation på A$220,929. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Servian for Løsningsarkitekt rollen in Australia er A$155,700.

Andre ressourcer