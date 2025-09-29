Virksomhedsoversigt
Serko
Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in New Zealand hos Serko udgør i alt NZ$119K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Serko's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
Serko
Software Engineer
Auckland, AU, New Zealand
Total per år
NZ$119K
Niveau
L3
Grundløn
NZ$119K
Stock (/yr)
NZ$0
Bonus
NZ$0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos Serko?

NZ$278K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Praktikantlønninger

Bidrag

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Serko in New Zealand ligger på en årlig samlet kompensation på NZ$185,390. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Serko for Software Ingeniør rollen in New Zealand er NZ$124,306.

Andre ressourcer