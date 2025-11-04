Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Salg samlede kompensation in India hos Sendbird spænder fra ₹5.73M til ₹8.17M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Sendbird's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹6.56M - ₹7.68M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Sendbird er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salg hos Sendbird in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹8,168,741. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Sendbird for Salg rollen in India er ₹5,725,100.

