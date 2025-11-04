Virksomhedsoversigt
Sendbird
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Informationsteknolog (IT)

  • Alle Informationsteknolog (IT) Lønninger

Sendbird Informationsteknolog (IT) Lønninger

Den gennemsnitlige Informationsteknolog (IT) samlede kompensation hos Sendbird spænder fra ₩41.81M til ₩57.06M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Sendbird's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Informationsteknolog (IT) indberetningers hos Sendbird for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+₩82.28M
Robinhood logo
+₩126.26M
Stripe logo
+₩28.37M
Datadog logo
+₩49.65M
Verily logo
+₩31.21M
Don't get lowballed

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Sendbird er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Informationsteknolog (IT) tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Informationsteknolog (IT) hos Sendbird ligger på en årlig samlet kompensation på ₩57,063,840. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Sendbird for Informationsteknolog (IT) rollen er ₩41,814,021.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Sendbird

Relaterede virksomheder

  • Mendix
  • Branding Brand
  • InMobi
  • Biomeme
  • Pendo.io
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer