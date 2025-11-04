Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Taiwan hos Senao Networks udgør i alt NT$794K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Senao Networks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Total per år
NT$794K
Niveau
hidden
Grundløn
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
År i virksomheden
0-1 År
Års erfaring
2-4 År
Hvad er karriereniveauerne hos Senao Networks?
Block logo
+NT$1.79M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$616K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$678K
Seneste Lønindsendelser
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Senao Networks in Taiwan ligger på en årlig samlet kompensation på NT$1,416,754. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Senao Networks for Softwareingeniør rollen in Taiwan er NT$793,903.

