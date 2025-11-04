Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Hardwareingeniør kompensationspakke in Canada hos Semtech udgør i alt CA$155K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Semtech's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Total per år
CA$155K
Niveau
Senir Staff
Grundløn
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
Bonus
CA$22.3K
År i virksomheden
7 År
Års erfaring
8 År
Hvad er karriereniveauerne hos Semtech?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Hardwareingeniør hos Semtech in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$171,575. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Semtech for Hardwareingeniør rollen in Canada er CA$111,382.

