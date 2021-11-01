Virksomhedsoversigt
Sempra
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Sempra Lønninger

Sempra's løn spænder fra $87,636 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $223,875 for en Maskiningeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Sempra. Sidst opdateret: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Revisor
$135K
Forretningsanalytiker
$119K
Dataanalytiker
$87.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Elektroteknisk Ingeniør
$108K
Maskiningeniør
$224K
Projektleder
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Software Ingeniør
$124K
Teknisk Programleder
$181K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Sempra er Maskiningeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $223,875. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Sempra er $123,970.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Sempra

Relaterede virksomheder

  • ExxonMobil
  • BNY Mellon
  • Baker Hughes
  • Phillips 66
  • Jabil
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer