Semgrep Lønninger

Semgrep's løn spænder fra $120,600 i samlet kompensation om året for en Cybersecurity Analyst i den lave ende til $180,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Semgrep . Sidst opdateret: 10/25/2025