Virksomhedsoversigt
Selina
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Selina Lønninger

Selina's løn spænder fra $16,318 i samlet kompensation om året for en Human Resources in Panama i den lave ende til $149,250 for en Marketing in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Selina. Sidst opdateret: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Human Resources
$16.3K
Marketing
$149K
Produktleder
$86.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Software Ingeniør
$69.7K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Selina er Marketing at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $149,250. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Selina er $78,070.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Selina

Relaterede virksomheder

  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Facebook
  • Snap
  • DoorDash
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer