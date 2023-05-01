Virksomhedsoversigt
Self Lønninger

Self's løn spænder fra $8,437 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $752,555 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Self. Sidst opdateret: 10/25/2025

Software Ingeniør
Median $120K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Revisor
$9.4K
Administrativ Assistent
$103K

Forretningsdrift
$201K
Dataanalytiker
$8.4K
Hardware Ingeniør
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Ledelseskonsulent
$71.4K
Marketing
$106K
Produktdesigner
$100K
Produktleder
$753K
Projektleder
$131K
Salg
$23.2K
Teknisk Programleder
$249K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Self er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $752,555. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Self er $104,849.

